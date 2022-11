Riesenrad für den Karlsruher Christkindlesmarkt wird aufgebaut

Der Schlitten des Fliegenden Weihnachtsmanns steht schon auf einem Hoteldach am Karlsruher Marktplatz. Am anderen Ende des Areals wird nun die nächste Attraktion aufgebaut. Und die ist tonnenschwer.

Beim Aufbau des Karlsruher Christkindlesmarktes geht es derzeit am Marktplatz hoch her – im wahrsten Sinne des Wortes: Nachdem in der Kaiserstraße der Schlitten des Fliegenden Weihnachtsmanns auf das Dach des Hotels am Markt gehievt wurde, wird seit Montag am anderen Ende des Areals bei der Hebelstraße das Riesenrad montiert. Dazwischen steht schon der Christbaum vor dem Rathaus.

Am 24. November öffnen die Buden auf dem Markt- und dem Friedrichsplatz erstmals. Und ab dann werden Besucher auch die Möglichkeit haben, das Geschehen von oben zu betrachten.

Riesenrad mit 36 Gondeln auf dem Karlsruher Marktplatz

„Unser Riesenrad ist 45 Meter hoch und verfügt über 36 Panoramagondeln“, sagt Schausteller Ludwig Landwermann, der das 168 Tonnen schwere Fahrgeschäft mit seinem Team in zwei Tagen aufbauen will.

Abgestimmt auf die Öffnungszeiten des Weihnachtsmarktes, ist das Riesenrad bis zum 23. Dezember täglich von 11 bis 21 Uhr in Betrieb. Dass es wie 2018/19 eine Verlängerung über Silvester hinaus gibt, schließt Landwermann aus: „Dazu fehlt mir das Personal.“ Am 27. Dezember baue er das Fahrgeschäft ab.

Im Kalender des Familienbetriebs ist Karlsruhe ein fester Posten: „Seit gut zehn Jahren kommen wir mit einem 38 Meter hohen Riesenrad zum Frühlingsfest an Ostern in die Stadt.“ 2020 sollte das nagelneue größere Modell dann erstmals auf dem Karlsruher Weihnachtsmarkt stehen. Wegen der Pandemie wurde nichts daraus.

Es war keine einfache Zeit, daraus macht der Unternehmer keinen Hehl. 2019 hat er in Holland sein drittes Riesenrad bestellt. „Es wurde dann mitten in der Corona-Zeit geliefert und war zehn Prozent teurer als gedacht.“ Landwermann erinnert sich, wie sein gut aufgestellter Betrieb plötzlich stillstand. „Im Fernsehen hörte ich, dass wir nicht systemrelevant sind.“ Heute sagt der Schausteller: „Das war falsch.“ Egal wo er mit seinen Fahrgeschäften dieses Jahr gastierte, sei der Zuspruch enorm gewesen. „Die Leute kommen und sagen Danke.“

Zuletzt stand das 45 Meter hohe Rad auf dem Lullusfest in Bad Hersfeld. „Es ist das neueste Fahrgeschäft dieser Dimension in Deutschland“, erklärt Landwermann. Seine Frau ist in der dritten Generation in der Branche, in den 1960er Jahren habe man Holzriesenräder gehabt. Die heutigen Modelle arbeiten mit speziellen LED-Lampen, die verschiedenfarbiges Licht mischen können. „Selbst ein Herz oder ein Smiley sind möglich“, erklärt der Geschäftsmann.

Karlsruher Weihnachtsmarkt: Fahrt mit dem Riesenrad dauert sechs Minuten

In der Mitte des Rades befindet sich ein runder, 4,5 Meter großer Bildschirm, auf dem Weihnachtsfilme laufen. Energiesparen sei schon vor der aktuellen Krise ein Thema gewesen. „Ich kauf mir ja auch kein Auto, das 20 Liter Sprit braucht“, sagt Landwermann. Er hat Vergleichszahlen parat: In den 1990er Jahren habe ein Riesenrad unter Volllast eine Leistung von 240 Kilowatt pro Stunde gehabt, heute seien es 80 kW.

Für die Gäste dauert jede Fahrt sechs Minuten. Sechs Euro zahlen Erwachsene, Kinder unter zehn Jahren vier Euro. Eine Kabine ist mit Leder ausgestattet und als VIP-Gondel konzipiert. „Möglicherweise bieten wir da Fahrten an, bei denen es etwas zu essen und zu trinken gibt“, stellt der Schausteller in Aussicht. Er ist sicher: Zweimal am Tag wird der Besucherzustrom besonders groß sein – dann nämlich, wenn der Fliegende Weihnachtsmann über das Areal schwebt. Das ist täglich um 17 und um 19.30 Uhr der Fall.