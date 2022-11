Angebliche Teppichhändler erbeuten 600 Euro von 88-Jährigem in Karlsruhe-Rintheim

Ein 88-Jähriger ist am vergangenen Montag in Rintheim um 600 Euro betrogen worden. Vermeintliche Händler verkauften ihm einen angeblich wertvollen Teppich.

Unbekannte hatten am Montag in Rintheim beabsichtigt, einen vermeintlich wertvollen Perserteppich für mehrere Zehntausend Euro an einen 88-Jährigen zu verkaufen.

Wie die Polizei mitteilte, erschienen die beiden Männer mit dem Teppich an der Anschrift des Seniors. Sie behaupteten, dass der Perserteppich einen Wert von 10.000 Euro hätte. Den Kaufpreis handelten sie und der 88-Jährige dann auf 1.000 Euro runter.

Der Senior übergab den Unbekannten 600 Euro Bargeld und mehrere Schmuckstücke. Eine Quittung stellten sie ihm nicht aus. Die Herkunft des Teppichs sei bislang auch noch unbekannt, heißt es in der Mitteilung der Polizei weiter.