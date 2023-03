Doppelter Einbruch in Karlsruhe: Täter stehlen Diebesgut im fünfstelligen Bereich

Einbrecher hatten sich zwischen dem vergangenen Samstag und Dienstag in zwei Wohnungen in Karlsruhe-Rintheim und der Weststadt zu Schaffen gemacht.

Wie die Polizei mitteilte, drangen Unbekannte zwischen Samstag und Dienstagmittag gewaltsam in das Zimmer einer Wohngemeinschaft in der Rintheimer Hauptstraße ein. Die Suche nach Wertgegenständen verlief allerdings erfolglos und die Täter verließen die Wohnung wieder.

Ein weiterer Einbruch ereignete sich am Dienstag zwischen 9.15 Uhr und 18.20 Uhr in der Yorcktraße. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter die Eingangstür der Wohnung gewaltsam aufbrachen. Im Inneren angekommen, durchwühlten sie mehrere Schränke und stahlen Gegenstände in einem fünfstelligen Wert.

Hinweise in beiden Fällen erbeten

Die Kriminalpolizei Karlsruhe hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.