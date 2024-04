Am Wochenende

24-Jähriger sitzt in U-Haft nach Raub in Karlsruhe-Rintheim

Am Sonntagabend ist eine 67-jährige Frau in Rintheim Opfer eines Raubs geworden. Der 24-jährige Tatverdächtige wurde noch am selben Abend von der Polizei gefasst, und sitzt nun in Untersuchungshaft.