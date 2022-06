Zwei Komplizen

Tausend Euro Bargeld geklaut: Betrüger gibt sich in Karlsruhe-Rinthem als Bauarbeiter aus

Ein noch unbekannter junger Mann hat sich am Mittwoch gegenüber einer 71-Jährigen in Karlsruhe-Rintheim als Bauarbeiter ausgegeben und gelangte so in ihre Wohnung. Er lenkte die Dame ab und ein zweiter Mann klaute der Frau Wertsachen und Bargeld.