Beamten fanden Waffen

Rivalisierende Jugendliche lösen Polizeieinsatz in Karlsruhe aus

Am späten Dienstagnachmittag hat die Polizei rund 40 Jugendliche an einem Skaterplatz bei der Günther-Klotz-Anlage in Karlsruhe kontrolliert. Diese hätten sich laut Polizei für einen Kampf getroffen und trugen Waffen bei sich.