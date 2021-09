Gartenbauamt will Unfälle vermeiden

Rollerfahren ist im Skatepark in der Karlsruher Oststadt nur zu bestimmten Zeiten erlaubt

Am Tag dürfen sie rein, am Abend nicht: Rollerfahrer müssen sich in der Skateanlage des Otto-Dullenkopf-Parks in Karlsruhe an bestimmte Zeiten halten. Das gefällt nicht jedem. Und vor allem: Warum ist das so?