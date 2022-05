Vorfahrt genommen

Rollerfahrer bei Verkehrsunfall in Karlsruhe schwer verletzt

Ein 48-jähriger Rollerfahrer hat sich am Samstag bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw in Karlsruhe schwere Verletzungen zugezogen. Eine 37-jährige Autofahrerin hatte dem Mann in der Augustenburgstraße die Vorfahrt genommen.