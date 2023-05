Rollerfahrer ohne Führerschein flüchtet vor Polizei in Karlsruhe

Ein 18-Jähriger ist am frühen Mittwochabend gegen 18.35 Uhr in der Karlsruher Innenstadt ohne gültige Fahrerlaubnis und mit einem gestohlenen Versicherungskennzeichen in Begleitung einer 15-Jährigen Roller gefahren. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der junge Mann mit der 15-Jährigen auf der Kaiserstraße mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Durlacher Tor.

Aufgrund der hohen Geschwindigkeit machte der Rollerfahrer die Polizei auf sich aufmerksam, die ihn daraufhin kontrollieren wollte. Der Jugendliche hielt zunächst an, fuhr dann weiter und flüchtete trotz gezeigter Anhaltesignale vor dem Streifenwagen. Bei seiner Flucht über die Kapellenstraße, Ludwig-Erhard-Allee und Gottesauer Straße fuhr der Rollerfahrer über mindestens eine rote Ampel und missachtete auch sonstige Verkehrsregeln.

Die Beamten verloren den Roller kurzzeitig aus den Augen und sichteten dann die beiden Jugendlichen zu Fuß in einem nahe gelegenen Park. Obwohl die beiden Personen weiter versuchten zu flüchten, stellte die Polizei sie und nahm sie vorläufig fest. Dabei stellte sich heraus, dass der 18-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis besaß und das Versicherungskennzeichen des Rollers als gestohlen gemeldet war.

Die Beamten brachten die 15-Jährige zu ihren Eltern und entließen den 18-Jährigen. Ihn erwartet nun unter anderem ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Straßenverkehrsgefährdung.