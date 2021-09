Neujahr im September: Karlsruher Juden feiern jetzt Rosh ha Shana. Dabei steht unter anderem ein Granatapfel im Mittelpunkt: So viele Kerne wie er hat, so viele gute Taten soll man im nächsten Jahr begehen.

Zum Endspurt der Sommerferien starten die Juden in ein neues Kalenderjahr: Am Montagabend beginnt das zweitägige Fest Rosh ha Shana, welches das Jahr 5782 einläutet.

Doch es werden keine Feuerwerke gezündet oder Sektflaschen geköpft. „Das jüdische Neujahr ist ein Moment der Bilanz: Was habe ich im vergangenen Jahr getan, was kann ich im nächsten Jahr besser machen“, erläutert der Karlsruher Rabbiner Mordechai Mendelson.

Um diese Frage geht es auch Mitte nächster Woche beim 25 Stunden umfassenden Fastentag Jom Kippur.

Start ist mit Sonnenuntergang

Rosh ha Shana, Jom Kippur, wenig später das Laubhüttenfest Sukkot und dann das Thora-Freudenfest: Ein ganzer Reigen von jüdischen Feiertagen steht in den nächsten Tagen und Wochen im Kalender.

Beginn ist immer abends mit Sonnenuntergang. „Für das Neujahrsfest habe ich oft Bescheinigungen für Schulen geschrieben, damit die jüdischen Kinder frei bekommen“, erzählt Mendelson. Nun ist das nicht nötig, die Schule hat in Baden-Württemberg noch nicht begonnen.

„Dafür riefen mich viele Familien an, die verreist sind und an ihrem Ferienort eine Synagoge suchen. Ich habe viel mit Kollegen überall telefoniert“, so der Rabbiner. Er leitet die Chabad-Synagoge in der Herrenstraße.

Und er weiß: Viele Feiertage, die wie jetzt auf Dienstag und Mittwoch fallen, stellen gerade Berufstätige vor eine Herausforderung: Wer religiös ist, arbeitet an diesen Tagen nicht. Und so schmilzt schnell mal der Jahresurlaub dahin.

Gebet am See hinter dem Karlsruher Schloss

Sowohl am Dienstag als auch am Mittwoch diese Woche wird Mendelson in seiner Synagoge das Shofar genannte Widderhorn blasen. Jedes Mal sind 100 Töne zu erzeugen.

„Es geht darum, die Menschen aufzurütteln, an die Umkehr zu erinnern“, erklärt der Rabbiner. Außerdem knüpfe man an den Brauch an, dass zur Krönung eines Königs das Horn geblasen wird. An Rosh ha Shana werde feierlich Gott als König und Vater im Himmel anerkannt.

Ein drittes Mal bläst Mendelson das Horn am See hinter dem Schloss. Auch das ist symbolträchtig: Die Fische im Wasser schließen ihre Augen nicht – „wie auch Gott die Augen immer offen hat“.

Mendelson spricht mehrere Gebete zu den Feiertagen. „In einem geht es darum, dass Menschen an einer Pandemie, an Feuer oder an einer Flut sterben können. Noch vor zwei Jahren wussten wir nicht wirklich, worüber wir sprechen.“ Corona habe die Menschen Bescheidenheit gelehrt, sagt der Rabbiner. „Wir können uns nicht nur auf unsere Kraft verlassen, wir brauchen Gottes Segen.“

Wegen der Corona-Pandemie keine große Feier in der Synagoge

Der Pandemie wegen verzichtet Mendelson auch dieses Jahr auf eine große Feier in seiner Synagoge. Stattdessen hat er mit seiner Familie viele Tüten gepackt, die die Menschen mit nach Hause nehmen können.

Darin finden sich Dinge, die zentral sind für die Neujahrs-Feier: Äpfel, Datteln und Honig für ein gesundes und süßes neues Jahr. Und Granatapfel: „So viele Kerne wie einer hat, so viele guten Taten soll man im nächsten Jahr tun“, sagt Mendelson.