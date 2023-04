Roter Doppeldeckerbus startet in Karlsruhe in die neue Saison

Trotz nicht gerade einladenden Wetters mit Regen und Wind ist der rote Rundfahrt-Doppeldeckerbus am Samstag in seine neue Saison gestartet. Das Fahrzeug, das seit 2015, dem Jahr des 300. Stadtgeburtstags, Touristen und Einheimischen dabei hilft, Karlsruhe noch besser oder überhaupt kennenzulernen, war auch bei der ersten Fahrt in diesem Jahr mit einigen Interessierten besetzt.

Start war am Samstagvormittag um 10 Uhr am Hauptbahnhof. Fahrer Harald Weiß begrüßte die Gäste mit freundlichen Worten. Und gab Johann Zywierski Tipps für seine weitere Arbeit. Denn der wird einer der neuen Fahrer, die diesen Bus künftig durch Karlsruhe manövrieren

Zweistündige Fahrt mit dem Doppeldecker durch Karlsruhe

Eine freundliche Frauenstimme gibt unterdessen über den hochdeutschen Kanal erste Informationen über den Hauptbahnhof, an dem die gut zweistündige Fahrt beginnt. Etwa, dass er ein wichtiger deutscher Haltepunkt im Netz des französischen Hochgeschwindigkeitszuges TGV ist. Mit dem man in gut zwei Stunden an den Pariser Ostbahnhof kommt.

Wenige Meter weiter erfahren die Fahrgäste, bei Bedarf auch in Fremdsprachen, dass vom Albtalbahnhof Ziele im Nordschwarzwald angesteuert werden können und dass die Europahalle eine Sporthalle mit besonderer Dachkonstruktion ist. Auf die Bundesanwaltschaft weist die Ansage ebenfalls hin, auch wenn man den Ungerbau vom Haltepunkt am ZKM in der Lorenzstraße nicht sehen kann.

Zehn Haltestellen in Karlsruhe

Auf seiner Tour durch die Stadt hat der Bus zehn Haltestellen. Das ZKM ist die zweite. Dort steigen zwei junge Frauen zu, die den Bus am Turmberg wieder verlassen. Trotz des Schmuddelwetters wollen sie den Ausblick über Durlach und die Oberrheinische Tiefebene genießen, bevor sie bei der nächsten Runde wieder zusteigen.

Denn ein einmal gelöstes Ticket gilt den ganzen Tag. Fahrgäste können im Sinne von „Hopp on – Hopp off“ an allen Stationen aus- und später wieder einsteigen. Allerdings macht der Cabrio-Doppeldecker an seinen Fahrtagen gerade einmal drei Runden. Start am Hauptbahnhof ist um 10 Uhr, 12.45 Uhr und 15.30 Uhr.

Daniela und Manfred Schreiber aus Ravensburg haben über des Internetportal Blookery eine Städtereise gebucht. Freunde haben sie ihnen zur Hochzeit geschenkt. Sie haben sich für Karlsruhe entschieden. Und dies keinesfalls bereut: „Karlsruhe ist absolut schön“, sagt der Mann. „Mittelalter“ ist für ihn ein dehnbarer Begriff und passt auch für Karlsruhe.

Am Samstag stand eigentlich ein Stadtbummel auf dem Plan. „Aber dann haben wir uns doch für die Busfahrt entschieden.“ Ob sie am Nachmittag bei etwas besserem Wetter nochmal nach Durlach zurückkehren wollen, stand beim Ausstieg am Bahnhof noch nicht so ganz fest. Dort wären sie schließlich näher am Mittelalter gewesen als in der Fächerstadt.

Neue Heimat im Bus kennenlernen

Ebenfalls im Bus sitzen Elke und Thomas Dollinger. Sie stammen aus Schwäbisch Gmünd, leben aber bereits seit 1986 in Baden, jetzt in Graben-Neudorf. Endlich wollten sie mal die Gelegenheit nutzen, mit dem Rundfahrtbus ihre neue Heimat kennenzulernen. Und sind sehr froh, dass sie das gemacht haben. Dass bei der ersten Fahrt nur wenige Gäste an Bord waren, hat Fahrer Weiß nicht gewundert. Auch wegen des durchwachsenen Wetters. Bei der Rückkehr an den Bahnhof stehen für die nächste Tour fünf Gäste parat.

Der Bus fährt mittwochs, freitags, samstags, sonntags und an Feiertagen. Das Ticket zu 20 Euro für Erwachsene und zu fünf Euro für Vier- bis Vierzehnjährige gibt es im Bus, in der Touristinfo am Marktplatz und über www.karlsruhe-erleben.de.