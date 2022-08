Ein Hauch Italien im Karlsruher Substage: 1.000 Fans feiern Roy Bianco und Die Abbrunzati Boys

Nach ihrem „Fest“-Erfolg holt die Italo-Schlager-Band ihren lang geplanten Auftritt im Karlsruher Substage nach. Für Kurzentschlossene gab es keine Karten mehr. Was sagen die Fans vor Ort: Hat sich das Warten gelohnt?

Im fünften Anlauf hat es geklappt: Roy Bianco, Die Abbrunzati Boys sowie der Rest der gleichnamigen Italo-Schlager-Band sind am Samstag im Karlsruher Substage aufgetreten. Vor rund 1.000 Besuchern singen und erzählen sie von Dolce Vita, langen Fahrten auf der Brennerautobahn und der Liebe.

„Endlich hat es geklappt“, sagt der Frontsänger Roy Bianco. Corona- und zuletzt stimmbedingt Ende April musste die Band ihre Auftritte in der Stadt absagen. Besonders ungeduldige Fans konnten sich im Juli auf dem „Fest“ einen ersten Vorgeschmack auf das Konzert holen.

Am Freitag spielten die Jungs um 23 Uhr auf der Hauptbühne. Wer jedoch nach dem Auftritt dort Lust auf das Konzert bekommen hat, wurde enttäuscht: Die Show war schon davor ausverkauft.

Fans mussten lange auf das Konzert warten

Björn Pahlke hatte Glück und Tickets ergattert. Er ist gemeinsam mit einem Freund aus dem Schwarzwald angereist.

Beide tragen rote Sakkos und ein T-Shirt, auf dem eine große Limonade der Marke 7UP abgebildet ist. Das Outfit haben sie extra für den Abend rausgesucht. „7UP“ heißt eines der Lieder der Band. Die roten Jacken erinnern an die Mode der 80er Jahre.

1982 lernten sich Roy Bianco und Die Abbrunzati Boys nach eigenen Angaben am Gardasee kennen. Zwei Jahre später stießen für das „Internationale Schlagerfestival in Rio de Janeiro“ erstmals Ralph Rubin, Eisensepp, Bungo Jonas und Blechkofler als Showband dazu und wurden Teil der Gruppe.

Gemeinsam erlebten sie zahlreiche Welttourneen, doch 1997 zerstritten sich die beiden Frontmänner, die Gruppe löste sich auf. Seit 2016 wollen sie es nochmal wissen.

Ist die Bandhistorie ausgedacht?

Soweit so gut, aber beim Blick auf die Bühne fällt auf: Irgendwie kann diese Geschichte nicht stimmen. Die Männer sind höchstens dreißig. Unmöglich, dass die Jungs bereits in den 80er Jahren erfolgreiche Stars waren. Deswegen hält sich hartnäckig die Behauptung, die Musiker hätten sich ihre Geschichte selbst ausgedacht.

Externer Inhalt von Youtube

Die Fans wollen davon nichts hören, sie feiern die Band und sind überzeugt: Das 2020 erschiene „Greatest Hits“-Album enthält genau das, was der Name verspricht. Die besten Hits aus der langen Bandhistorie.

Die Band startet mit „Brennerautobahn“ in den Abend. Es ist der erste Song des jüngsten Albums Mille Grazie, das auf Nummer Eins der deutschen Albumcharts gelandet ist.

Outfits passen zur Musik

Doch es ist nicht nur die Musik, die die Fans begeistert – das wird beim Blick durchs Publikum klar. Viele von ihnen haben sich genau wie die zwei Männer aus dem Schwarzwald extra in Schale geworfen.

Sie tragen Italien-Trikots, bunte und kurzärmlige Hemden oder auch ein Rennradfahrer-Outfit. Letzteres erinnert optisch an die Kleidung der Band im Musikvideo zum Song Giro. Die Besucher sind nicht nur zum Zuhören und Mitsingen erschienen, sie wollen auch einen Hauch Italien der 80er Jahre erleben.

„Ich freue mich am meisten auf das Lied Ponte Di Rialto“, sagt Björn Pahlke. Darin singt die Band von einer Liebelei in Venedig. „Ich habe den Song zuerst auf einer Hausparty gehört“, erinnert sich der Fan. Nach anfänglicher Skepsis habe ihn die Musik schnell überzeugt. Und so kommt er im letzten Teil des Konzerts voll auf seine Kosten, als die Band sein Lieblingslied spielt.

Der Abend im Substage endet mit weißen Rosen, die die Bandmitglieder ins Publikum werfen und dem Lied „Was kostet Amore?“, bei dem sich viele Fans in den Armen liegen.