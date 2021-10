Königliche Schmalzkringel

Großer Andrang bei Eröffnung von „Royal Donuts“ in Karlsruhe

Seit Tagen wurde in sozialen Netzwerken für die Neueröffnung von „Royal Donuts“ in der Karlsruher Kaiserstraße getrommelt. Am Samstag Vormittag war es soweit. Und die Betreiber haben bereits Pläne für einen zweite Filiale in der Stadt.