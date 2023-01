Rücksichtsloser Autofahrer gefährdet Fußgänger in Karlsruhe

Ein Autofahrer fuhr am Mittwochnachmittag ungebremst über einen Zebrastreifen an einem 66-Jährigen vorbei. Der Mann konnte gerade noch ausweichen.

Der noch unbekannte Autofahrer hat am Montagnachmittag beinahe einen 66-jährigen Mann an einem Fußgängerüberweg in der Beiertheimer Allee in der Karlsruher Südwest-Stadt überfahren. Der Mann überquerte gegen 17.20 Uhr die Fahrbahn, als ein bislang unbekannter Pkw-Lenker an dem Mann ungebremst vorbeifuhr, teilte die Polizei mit.

Um sich selbst zu schützen, wich der Fußgänger zurück. Der Autofahrer fuhr im Anschluss ohne anzuhalten weiter.