27-Jährige in Rüppur durch Fettbrand verletzt

Eine 27-jährige Frau hat sich bei einem Fettbrand am Montagabend leichte Verbrennungen zugezogen.

Bei einem Fettbrand in einem Schwesternwohnheim im Karlsruher Stadtteil Rüppurr hat sich eine 27 Jahre alte Frau leichte Verbrennungen zugezogen.

Laut Angaben der Polizei bereitete sich die Frau gegen 20.15 Uhr im Schwesternwohnheims ein Gericht zum Abendessen zu. Dabei geriet das verwendete Fett vermutlich durch zu starkes Erhitzen in Brand. In der Folge zog sich die junge Frau leichte Verbrennungen an Armen, Haaren und im Dekolleté zu, sodass sie vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Der Sachschaden an der Kücheneinrichtung beläuft sich nach ersten Schätzungen auf circa 500 Euro.