Kinder sind begeistert

In der Adventszeit fliegen in Karlsruhe-Rüppurr Rentiere durch den Vorgarten

Fliegende Rentiere im Vorgarten? Das gibt es tatsächlich – und zwar bei Tim Kuhnle in Karlsruhe-Rüppurr. In der Adventszeit verwandelt er den Garten seiner Eltern in eine glitzernde Weihnachtslandschaft.