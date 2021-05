Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am frühen Sonntagmorgen in Karlsruhe-Rüppurr einen enormen Sachschaden verursacht. Er rammte mehrere Autos und flüchtete.

Einen geschätzten Sachschaden zwischen 50.000 und 60.000 Euro hat ein bislang unbekannter Autofahrer am Sonntag in Karlsruhe verursacht. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, ereignete sich der Vorfall gegen 4.30 Uhr in der Diakonissenstraße in Rüppurr.

Der Fahrer eines Mercedes war wohl in Fahrtrichtung Herrenalber Straße unterwegs, als er plötzlich von der Straße auf einen Parkstreifen abkam. Dabei rammte er laut Polizei-Angaben gleich vier Fahrzeuge und rauschte im Anschluss gegen einen im Grünstreifen stehenden Laternenmasten. An drei Fahrzeugen entstand bei der Crashtour Totalschaden.

Nach dem Unfall flüchtete der Autofahrer – Zeugen in der Ferne zufolge war es wohl ein Mann mit grauem Trainingsanzug – zu Fuß. Die Ermittlungen der Polizei zum Fahrer laufen, der Fahrzeughalter war es wohl nicht.