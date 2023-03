Diebe brechen in mehrere Einrichtungen in Karlsruher Stadtteilen ein

Einbrecher sind am Wochenende in mehrere Gebäude in Weiherfeld-Dammerstock und Rüppurr eingestiegen. Sie stahlen Geld und mehrere hochwertige Gegenstände.

Mehrere Einbrüche von unbekannten Tätern ereigneten sich im Zeitraum zwischen Freitag und Samstag in den Karlsruher Stadtteilen Weiherfeld-Dammerstock und Rüppurr. Nach Angaben der Polizei brachen die Täter in eine Schule, eine Kirche, Gemeindehäuser und einen Kindergarten ein.

Unbekannte Täter verschafften sich im Scheibenhardter Weg durch ein Fenster gewaltsam Zutritt in ein Schulgebäude. Die Diebe entwendeten Laptops und Bargeld. In der Tulpenstraße hebelten Eindringlinge eine Tür auf und gelangten so in eine Kirche und ein Gemeindehaus. Die Einbrecher stahlen Geld aus den Opferstöcken und ein hochwertiges Mischpult.

Auch durch das Aufhebeln einer Tür drangen Unbekannte in einen Kindergarten und ein Gemeindehaus in der Diakonissenstraße ein. Hier durchwühlten die Eindringlinge alle Schränke und Schubladen. Anschließend entkamen die Diebe unerkannt.

Die Höhe des Diebesgutes sei derzeit nicht bekannt. Das Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt hat die Ermittlungen übernommen.