Fahrer flüchtet nach Kollision mit mehreren Autos in Rüppurr

Wie die Karlsruher Polizei mitteilt, war der gesuchte Autofahrer in der Nacht auf Samstag gegen 4.30 Uhr in Richtung Herrenalber Straße unterwegs. In der Diakonissenstraße verlor er dann aus unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß mit drei geparkten Autos zusammen.

In der Folge krachte er auch gegen einen Laternenmast, der seine Fahrt beendete. Zeugen konnten lediglich erkennen wie zwei männliche Personen aus dem Unfallfahrzeug ausstiegen und in Richtung Herrenalber Straße wegrannten.

Durch die Kollisionen entstanden an mindestens zwei Autos Totalschäden. Auch der Laternenmast musste erneuert werden. Weil Betriebsstoffe aus den Fahrzeugen gelaufen waren, musste die Fahrbahn zusätzlich gereinigt werden. Insgesamt entstand ein Schaden von knapp 60.000 Euro. Der zurückgelassene Wagen der Marke „Mercedes“ wurde abgeschleppt und sichergestellt.