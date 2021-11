Feuerwehr bekämpft Schwelbrand an Sporthalle in Karlsruhe-Rüppurr

Nach dem Brand hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen. Das Feuer war über Nacht in der Fassade der Turnhalle ausgebrochen und hat große Schäden angerichtet.

In einer an eine Schule angrenzende Sporthalle in Rüppurr hat es vergangene Nacht gebrannt. Wie die Polizei mitteilt, betrat der Hausmeister gegen 6.50 Uhr die stark verrauchte Halle im Rosenweg und alarmierte sofort die Feuerwehr.

Gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr Rüppurr stellte die Berufsfeuerwehr Karlsruhe einen Schwelbrand an der nördlichen Seite der Turnhallenfassade fest. Das Feuer brach im Laufe der Nacht aus und schwelte bis zu seiner Entdeckung in den Morgenstunden in der Hauswand weiter.

Um den Brand lokalisieren und bekämpfen zu können, mussten die Einsatzkräfte die Fassade und den angrenzenden Dachbereich großflächig öffnen. Mit Überdrucklüftern entrauchten sie die Sporthalle.

Die Brandursache ist bislang noch völlig unklar. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden von rund 30.000 Euro. Die Kriminalpolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen übernommen und ist auf der Suche nach Zeugen.

Polizei sucht Zeugen Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer (07 21) 6 66 55 55 in Verbindung zu setzen.