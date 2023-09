Gleisarbeiten zwischen Karlsruhe und Ettlingen wieder ein Stück weiter

Nach der Erneuerung eines Gleisbogens in Rüppurr werden dort die Bahnen über neu geschliffene Gleise fahren. Wie lange dauert aber noch die Sperrung?

Schritt um Schritt nähert sich die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) dem Abschluss der Bauarbeiten auf der Strecke zwischen dem Karlsruher Hauptbahnhof und Ettlingen Stadt. Zum vergangenen Wochenende hin hat die AVG eine weitere Maßnahme abschließen können. Ein gut 60 Meter langes Teilstück an der Rüppurrer Tulpenstraße wurde nach aufwendigen Arbeiten fertiggestellt.

Eine Woche dauerten die Arbeiten an dem sanft verlaufenden Gleisbogen zwischen den Haltestellen Ostendorfplatz und Tulpenstraße. Wie ein Sprecher des Verkehrsunternehmens erklärte, ist auf dem Abschnitt die Trassierung verbessert worden, der komplette Oberbau sei erneuert worden.

Sofort zu erkennen ist der neue Gleisschotter auf den 60 Metern Länge – die neue Befestigung für die Schwellen ist noch ungefärbt, im Vergleich zum alten Schotter, der davor und dahinter liegt.

Zu den Arbeiten, die in Rüppurr stattfinden, gehören auch Schleifarbeiten an den Gleisen – um die S-Bahnen künftig leiser durch den Stadtteil fahren zu lassen.

Ab dem 11. September sollen Bahnen wieder rollen

Der gesamte Streckenabschnitt zwischen Karlsruhe und Ettlingen soll nach den Planungen noch bis zum 11. September, 1 Uhr früh, gesperrt sein. Danach kann die Linie S1/S11 wieder zwischen den beiden Städten verkehren.

Bis dahin ist auf der Strecke ein Schienenersatzverkehr unterwegs. Auch daher hat die AVG die Arbeiten in die Sommerferien gelegt – dann benutzen nach Angaben der AVG weniger Gäste die Bahnen zwischen Karlsruhe und Ettlingen.

Die meisten Fahrgäste nehmen die Unannehmlichkeiten durch den Ersatzverkehr in Kauf – vereinzelt beschweren sich jedoch Menschen in den sozialen Netzwerken über volle oder ausgefallene Busse.

Wenige Meter weiter nördlich, an der Einfahrt der Diakonissenstraße auf die Herrenalber Straße, sind die Stadtwerke Karlsruhe zugange. Gebaut wird an der Gas- und Wasserversorgung in dem Bereich.

Die Herrenalber Straße ist daher in beide Richtungen einspurig, die Zufahrt auf die Diakonissenstraße ist dort nicht möglich. Nach den Planungen sollen die Bauarbeiten dort am 15. September abgeschlossen sein.