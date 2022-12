Die Stadt Karlsruhe beginnt mit dem Planungen für einen bessere Radverbindung von Rüppurr nach Ettlingen. Aber es sind noch viele Fragen offen. Und Geld ist dafür noch keines in den Haushalt eingestellt.

Die Planungen für einen Radweg am südlichen Stadtteilausgang von Karlsruhe-Rüppurr schreiten voran. Vom Planungsausschuss gab es mehrheitlich grünes Licht für den nächsten Schritt beim Ausbau der Radverbindung von Rüppurr nach Ettlingen entlang der Herrenalber Straße.

„Auf Ettlinger Gemarkung wurde schon viel gemacht. Deshalb wäre das ein echter Lückenschluss“, sagte Radverkehrsexperte Ulrich Wagner vom Stadtplanungsamt. Grundlage für die Planungen sind die Erkenntnisse aus dem Verkehrsversuch Herrenalber Straße.

Von Februar bis April wurde dort auf einer der beiden stadtauswärts führenden Autofahrbahnen zwischen der Einmündung der Battstraße und der Autobahnanschlussstelle ein geschützter Radfahrstreifen eingerichtet. Laut der Evaluation gab es dadurch kaum Staus beim Autoverkehr und Radfahrer kamen sicherer Richtung Ettlingen.

Radweg von Karlsruhe-Rüppurr nach Ettlingen: Viele Fragen sind noch offen

Wie das Teilstück nun gestaltet werden soll und wann der Umbau über die Bühne geht, diese Fragen werden laut Wagner während der Planungsphase beantwortet.

Erklärtes Ziel ist aber ein Baubeginn im Jahr 2024. Der größte Teil des geplanten Radwegstücks liegt nämlich im Zuständigkeitsbereich des Landes. Und 2024 sind bereits Bauarbeiten des Regierungspräsidiums Karlsruhe auf dem Teilstück zwischen Rüppurr und der Autobahnauffahrt geplant. „Deshalb wollen wir den Bereich im Stadtgebiet im engen zeitlichen Zusammenhang mit dieser Maßnahme in Angriff nehmen“, sagte Wagner weiter.

An der Autobahnausfahrt müssen Radfahrer zweimal die Straßenseite wechseln

Noch sei für den Umbau kein Geld in den Haushalt eingestellt, betonte Baubürgermeister Daniel Fluhrer (parteilos). Aber wenn die Planungen beendet seien, könne das immer noch gemacht werden. Unterstützung signalisierten bereits Grüne und SPD.

Abwarten und schauen, wie die Radwegverbindung am Ende aussieht und was sie kostet, will die Karlsruher CDU. „Wir wollen den Planungen nicht im Weg stehen“, betonte CDU-Stadtrat Tilman Pfannkuch. Aber eine Entscheidung könne seine Fraktion erst fällen, wenn sämtliche Fragen geklärt seien.

Komplex gestaltet sich laut Wagner die Verkehrsführung für Radfahrer von Ettlingen nach Rüppurr. Im Bereich der Autobahnausfahrt müssen Radler zweimal die Straßenseite an Signalanlagen wechseln. „Das stammt noch aus früheren Zeiten und ist natürlich ein Manko“, betont Wagner. Aber man suche nach Lösungen und habe dafür auch schon Bachelor-Arbeiten vergeben.