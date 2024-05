Personalengpässe bedrohten die Öffnungszeiten des Freibades in Rüppurr. Ein Verein aus Ehrenamtlichen will bei der Beckenaufsicht deswegen jetzt unterstützen.

Das Freibad Rüppurr braucht Freunde. Und hat sie gefunden. Mehr und schneller als erwartet. Der Freundeskreis Freibad Rüppurr hat bereits 110 Mitglieder gewonnen, Unterstützer melden sich weiterhin.

Warum ist das so? Gewiss ist das Freibad mit den ausgedehnten Grünflächen ein mit und in der Bevölkerung gewachsenes Bad. Ein Ort, an dem sich Kinder frei im Spiel und im Wasser entfalten können, und in dem Menschen tagsüber oder nach Feierabend unter alten Bäumen zur Ruhe kommen können.

Bäderverwaltung des Freibads Rüppurr kämpft mit Personalmangel

Nun ist mehr als Freundschaftsbekenntnis erforderlich geworden, um das Bad mit den gewohnten Öffnungszeiten und mit dem gewohnten Standard weiterbetreiben zu können, denn die Karlsruher Bäderverwaltung meldet Personalengpässe.

Der Freundeskreis will daher bei Beckenaufsicht und anderen Tätigkeiten im Bad entlasten und einen Pool bilden, aus dem notwendige Helfer vom Betriebsleiter angefordert werden können.

Mehr zum Thema System soll Ertrinkende erkennen Karlsruher Europabad testet KI als Beckenaufsicht

Die Befähigung zum Rettungsschwimmen muss dafür aber nachgewiesen werden. Im Durlacher Weiherhofbad zeigten das die ersten 16 von 60 interessierten Ehrenamtlichen am vergangenen Samstag. Unter den Augen der Betriebsleiter aus Durlach und Rüppurr, Heiko Schnürer und Reiner Dambach, waren etliche „Prüfungen“ zu absolvieren.

Es geht uns langfristig um den Erhalt des Bades und stabile Öffnungszeiten. Markus Brock

Vorstandssprecher

Darunter Übungen am Beckenrand und im 25 Meter Becken des Weiherhofbades. Die Rettungskette gehörte dazu. An einer Puppe wurde Wiederbelebung geübt, es wurde aber auch gezeigt, wie sich der Helfer befreit, wenn ein Ertrinkender große Kräfte entfaltet und klammert.

Das Abschleppen in Rückenlagen und das Tauchen über einige Meter Strecke wurde ebenfalls simuliert. Sozialdezernent Bürgermeister Martin Lenz (SPD) ließ es sich nicht nehmen, im Bad dabei zu sein. Er lobte die Ehrenamtlichen: „Wir brauchen Leute wie Sie!“ Durch Mithilfe des Freundeskreises seien die Öffnungszeiten in dieser Saison gesichert, zwischen 9 und 20 Uhr.

Verein will langfristig den Erhalt des Rüppurrer Freibads sichern

Der Vorstandssprecher des Freundeskreises Markus Brock sagte: „Es geht uns langfristig um den Erhalt des Bades und um die stabilen Öffnungszeiten.“ Auch könne man sich vorstellen, bei der besseren energetischen Entwicklung des Bades, das Wasser wird mit Solarenergie beheizt, mitzuhelfen. Die 16 frischgebackenen „Bade-Meister“ genossen jedenfalls ihre nasse Bewährungsprobe.

Ilja Lifschiz sagte dazu: „Ich bin Wasserballer und habe den DLRG Schein in Silber. Mir ist wichtig, dass wir helfen, das Freibad in Rüppurr zu erhalten.“

Auch Alexandra Müller aus Durlach war beim Training dabei. „Ich habe erfahren, dass es um die Zukunft des Bades geht. Ich bin Ausdauerschwimmerin und will mich hier gerne einbringen.“ Und ihre Fähigkeiten können die ehrenamtlichen Helfer schon bald zeigen.

Am kommenden Samstag, 18. Mai, ist nämlich Anbaden in Rüppurr und das Becken wird sich mit Schwimmern füllen. „Das Rüppurrer Freibad ist einfach eine Perle“, fasste Freundeskreisvorstand Burkhard Wedell am Ende zusammen.