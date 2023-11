Am Montagabend wurde in ein Wohnhaus in Rüppurr eingebrochen. Die Täter flüchteten ohne Beute nach dem Auslösen einer Alarmanlage.

In ein Wohnhaus in der Frontstraße in Rüppurr wurde am Montagabend gegen 17.50 Uhr eingebrochen.

Die Einbrecher haben sich durch die Terrassentür gewaltsam Zutritt in das Haus verschafft. Geklaut haben die Täter nichts. Sie wurden vermutlich durch das Auslösen der Alarmanlage abgeschreckt.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei bittet Zeugen, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt unter (07 21) 6 66 34 11 in Verbindung zu setzen.