Mann beschädigt mehrere Außenspiegel in Rüppur

Auf insgesamt fünf verschiedene Pkws hat ein 27-Jähriger eingeschlagen und -getreten und hat damit einen Schaden von etwa 500 Euro verursacht. Der Tatverdächtige hat nach Angaben der Polizei am Dienstag gegen 22.30 Uhr in der Rastatter Straße in Karlsruhe-Rüppurr einen Sachschaden von rund 500 Euro verursacht. Der Mann wurde dabei erwischt, wie er gegen insgesamt fünf abgestellte Pkw schlug und trat. Er wurde daraufhin von den Polizeibeamten festgenommen. An den betroffenen Fahrzeugen wurden Benachrichtigungen hinterlassen. Zum Teil konnten die Fahrzeughalter auch direkt angetroffen werden.