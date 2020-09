Mehrere Kellereinbrüche in Karlsruhe-Rüppurr

Am Wochenende sind Unbekannte in mehrere Keller im Krokusweg in Rüppurr eingebrochen. Dabei wurden mehrere Gegenstände gestohlen.

Unbekannte sind am vergangenen Wochenende in mehrere Keller im Krokusweg in Rüppurr eingebrochen.

Die Einbrecher gelangten zwischen 20.30 Uhr am Freitag und 18.30 Uhr am Samstag vermutlich über die Tiefgarage in die Kellerräumlichkeiten eines Anwesens im Krokusweg. Dort brachen sie zwei Kellerabteile auf und entwendeten mehrere Gegenstände. Der entstandene Schaden kann noch nicht beziffert werden.

Ebenfalls im Krokusweg, jedoch in einem benachbarten Anwesen, bemerkten am Samstag Bewohner, dass in drei Kellerräume eingebrochen wurde. Ob die Täter bei ihrer Suche fündig wurden, kann bislang noch nicht genau gesagt werden.

Die Polizei bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich telefonisch mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt unter Telefon (0721) 666-3411 in Verbindung zu setzen.