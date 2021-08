Dass an der Herrenalber Straße in Rüppurr etwas passieren muss, ist nichts Neues. Seit Jahrzehnten quetschen sich Fußgänger, Fahrradfahrer und Bahnfahrer am südlichen Stadtrand von Karlsruhe auf einem gemeinsamen Weg zusammen, der stellenweise gerade mal 1,5 Meter breit ist. Direkt daneben rollen mehrspurig Autos zwischen Karlsruhe und Ettlingen sowie Richtung Autobahn.

Schon vor vielen Jahren wurde ein Umbau der Herrenalber Straße erwogen. Doch die Umgestaltung wurde wegen der vielen anderen Bauarbeiten in Karlsruhe zurückgestellt, wie Ulrich Wagner vom Stadtplanungsamt erklärt. Jetzt, wo bald die Kombilösung fertig ist, soll das Projekt aber wieder angegangen werden.

Das Ziel laut Wagner: Eine „stadtverträgliche Umgestaltung mit mehr Fußgängerüberwegen, einem durchgängigen Fahrradangebot und mehr Bäumen in Form einer Allee“. Schon 2012 wurden entsprechende Planungen erstellt. Nun bekommt die Stadt als Modellkommune im Kompetenznetzwerk „Klima mobil“ Unterstützung – denn sie steht bei der Umgestaltung am südlichen Ende der Herrenalber Straße vor einem Problem.