Der TC Rüppurr hat die Zuschauertribüne am Centre Court neu aufgebaut. Jetzt liegt sie auf der Schattenseite des Platzes. Die Zuschauer begrüßen die Veränderung.

Das Experiment hat sich gelohnt. Schon nach den ersten Tagen der „Tennis Open“, die als Herren-Turnier vom TC Rüppurr veranstaltet werden, zieht Turnierdirektor Markus Schur eine positive Zwischenbilanz: „Wir haben im Vorverkauf schon deutlich mehr Karten verkauft, als im gesamten letzten Turnier.“

Damals spielten noch die Frauen auf der WTA-Tour in Rüppurr, allerdings hielt sich das Zuschauerinteresse in Grenzen, während die Kosten aufgrund der hohen Anforderungen, die bei der WTA erfüllt werden mussten, „weit höher waren, als bei der ATP, wo alles etwas unkomplizierter ist“, so Schur.

Zudem sei das Herrenturnier für die Zuschauer offensichtlich erheblich attraktiver, nennt der 61-Jährige einen Grund für das große Interesse an der mit 75.000 Euro Preisgeld dotierten Veranstaltung.

Ein größeres Plus würde mir noch besser gefallen, um in Zukunft auch eine Nummer größer als ein 75er-Turnier zu werden Markus Schur

Turnierdirektor

Die Kosten dafür beziffert Schur, der nicht nur Turnierdirektor, sondern in Personalunion auch Geschäftsführer der GmbH ist, auf 350.000 bis 400.000 Euro.

Finanziert wird dieser Etat durch Sponsoren und den Ticketverkauf, aber auch durch sehr viele gesponserte Dienst- und Sachleistungen, wodurch am Ende sogar „ein Plus stehen dürfte“, wie Schur sagt.

„Ein größeres Plus würde mir noch besser gefallen, um in Zukunft auch eine Nummer größer als ein 75er-Turnier zu werden“, nennt er die nächsten Ziele. Dann könnte vielleicht sogar Yannick Hanfmann als Turnierdirektor fungieren.

Der gebürtige Karlsruher, der in der Weltrangliste unter den Top 50 rangiert und in diesem Jahr Botschafter des Turniers ist, soll einmal Schur als Turnierdirektor nachfolgen.

Auffälligste Veränderung ist die neue Tribüne des TC Rüppurr

Ob der 31-jährige Hanfmann schon wie vorgesehen an diesem Samstag in Rüppurr zu Gast sein wird, hängt auch von dessen Abschneiden in Wimbledon ab. Sollte Hanfmann kommen, dürften vermutlich noch weit mehr als die 600 Zuschauer, die auf der Tribüne am Centre Court Platz finden, nach Rüppurr pilgern, wie Vizepräsident Andreas Hund sagt.

Die wohl augenfälligste Neuerung ist die neue Tribüne am Centre Court. Diese war bislang auf der Sonnenseite des Platzes installiert, wo die Sitzschalen allerdings in den Mittagsstunden oft so heiß wurden, dass man kaum darauf sitzen konnte.

120 Kinder erleben hautnah Weltklassetennis

Jetzt hat wurde diese Tribüne auf der gegenüberliegenden Seite, also der Schattenseite aufgebaut und „die Zuschauer sind begeistert, weil am Nachmittag dort die Sonne weg ist“, so der 66-Jährige.

Am Dienstagvormittag nahmen rund 120 Schulkinder auf dieser Tribüne Platz. Dort konnten sie hautnah Weltklassetennis erleben. Eine weitere Aktion des TCR, um Kinder und Jugendliche vom Tennissport zu begeistern, ist der „BGV-Kids-Cup“ am Samstag. Daran nehmen 50 Kinder ab acht Jahren teil, wie Hund mitteilt, der sich schon jetzt über ein Turnier freut, das auch durch den Einsatz der vielen Ehrenamtlichen nicht nur sportlich zu einem echten Erfolg zu werden verspricht.