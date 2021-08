Transporter kollidiert in Rüppurr mit Straßenbahn

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Transporter und einer Straßenbahn in Rüppurr entstand ein Sachschaden von 30.000 Euro.

Unfall in Rüppurr

In Rüppurr ist am Montag gegen 8.10 Uhr ein Kleintransporter mit einer Straßenbahn zusammengestoßen, wie das Polizeipräsidium Karlsruhe mitteilt.

Der 27-Jährige Fahrer des Transporters ordnete sich in der Pfauenstraße beziehungsweise Herrenalber Straße offenbar falsch ein. An der roten Ampel fuhr er daher rückwärts und geriet wieder in den Gleisbereich des Bahnübergangs „Tulpenstraße“.

Dabei wurde das Fahrzeug von einer gleichzeitig querenden Straßenbahn erfasst, die von Ettlingen kommend in Richtung der Karlsruher Innenstadt unterwegs war.

Sachschaden an Transporter und Straßenbahn

An den Unfallfahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 30.000 Euro. Verletzte gab es keine.

Die Bahnstrecke konnte kurz nach 9.00 Uhr wieder freigegeben werden.