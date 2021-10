7.000 Euro Schaden

Unbekannte setzen in Karlsruhe-Rüppurr Mülltonnen in Brand

In der vergangenen Nacht haben Unbekannte in Karlsruhe-Rüppurr mehrere Mülltonnen in Brand gesetzt. Trotz dem Einsatz mehrerer Polizeistreifen und eines Hubschraubers konnten die Übeltäter nicht gefasst werden.