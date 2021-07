Es sind die kleinen Dinge, die Gudrun Graesser in den USA aus ihrer alten Heimat Karlsruhe fehlen: Zum Beispiel Spaghetti-Eis oder eine „richtig gute Nachrichtensendung“. Warum sie dennoch nicht zurückkehren will.

Eine Rückkehr nach Deutschland? Das ist für Gudrun Graesser heute keine Option mehr. „Ich könnte mir ein Leben in Deutschland nicht mehr vorstellen“, sagt die gebürtige Karlsruherin, die seit mittlerweile 21 Jahren im US-Bundesstaat Pennsylvania lebt. „Vieles in Deutschland ist so unpersönlich, niemand sagt dort einfach so Hallo oder erkundigt sich, wie es mir geht.“

Es ist die Arbeit ihres Mannes Andreas, die die fünfköpfige Familie im Jahr 2000 nach Pennsylvania führt. Andreas leitet in dem Ostküsten-Staat ein Projekt für SAP. Die Kinder Laura, Sophia und Nicolas sind damals zwölf, zehn und sechs Jahre alt. „Wir dachten, wir würden für zwei bis drei Jahre in den Staaten leben“, erinnert sich Gudrun Graesser. „Unsere Hoffnung war, dass unsere Kinder eine zweite Sprache lernen und eine andere Kultur kennenlernen.“

Auf der anderen Seite des großen Teichs wird die Familie schnell heimisch und entscheidet: „Wir bleiben länger.“ Und heute ist ihnen klar: „Zurück gehen wir nicht mehr.“