Dank Gerichtsurteil und Kreativität

Wie ein Hundesalon und ein Fitnessunternehmer in Karlsruhe dem Lockdown trotzen

Vor Gericht haben mehrere Corona-Regeln in den vergangenen Tagen nicht standgehalten. Karlsruher Unternehmen profitieren davon – aber nur in Teilen. So manche Dienstleistung befindet sich ohnehin im Graubereich.