Ein Unbekannter ist am Freitagabend in eine Wohnung in Rüppurr eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen hat er nichts entwendet.

Am Freitagabend ist ein Unbekannter in ein Mehrfamilienhaus in Karlsruhe-Rüppurr eingebrochen. Er verschaffte sich zwischen 17.30 Uhr und 20 Uhr über ein eingeschlagenes Fenster Zugang zum Schlafzimmer einer Erdgeschosswohnung in der Straße Am Eichelgarten.

Der Gegenstand, mit dem das Fenster eingeschlagen wurde, konnte nicht aufgefunden werden. Anschließend wurden sämtliche Räume durchsucht, aber nach den bisherigen Angaben des 53-jährigen Geschädigten nichts entwendet. Der Sachschaden am eingeschlagenen Fenster beträgt ungefähr 400 Euro.