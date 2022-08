Rüppurrer werden mitten in der Nacht von Kirchenglocken geweckt

Mitten in der Nacht sind in Rüppurr Anwohner durch Glockengeläut aus dem Schlaf gerissen worden. Die Polizei bestätigt, dass sich am Samstag gegen 3.15 Uhr Anrufer über den Lärm beschwerten.

„Da habe es schon einige Minuten wie wild geläutet“, berichtet ein Beamter. Im Hintergrund seien bei dem Gespräch auch die Geräusche zu hören gewesen. Eine Streife des Reviers Südweststadt erreichte rund eine halbe Stunde später das Gotteshaus in der Langen Straße. „Da war schon Ruhe.“

Das Pfarrbüro der evangelischen Auferstehungskirche Rüppurr und die Pfarrerin waren am Samstag nicht zu erreichen. In sozialen Netzwerken ist von einem technischen Problem die Rede. Am Tag zuvor habe es Arbeiten an dem Geläut gegeben.