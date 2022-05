Am Kronenplatz

Rund 50 Menschen demonstrieren in Karlsruhe gegen Polizeigewalt

Nach dem Tod eines Mannes bei einem Polizeieinsatz in Mannheim fordern am Samstag auch in Karlsruhe die Teilnehmer einer Kundgebung Konsequenzen. In Mannheim ziehen später 900 Menschen durch die Straßen.