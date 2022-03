Warten auf den Wodka

Sanktionen zwingen Betreiber einer russischen Bar in Karlsruhe zum Umplanen

Verschiedene Wodka-Sorten aus Russland sollte es eigentlich in einer neuen Bar in Karlsruhe geben. Durch den Swift-Ausschluss scheint das jetzt unmöglich – der Betreiber muss umplanen. Auch einen Supermarkt in Oberreut treffen die Sanktionen.