S-Bahn-Surfer in Karlsruhe festgenommen – Bundespolizei warnt

Am Mittwochnachmittag ist ein 33-jähriger sogenannter S-Bahn-Surfer in Karlsruhe vorläufig festgenommen worden. Die Bundespolizei warnt vor solchen Handlungen.

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung berichtet, nutzte ein 33-jähriger am Mittwochnachmittag um 16.25 Uhr die S31 von Weingarten nach Karlsruhe, indem er sich auf eine Kupplung zwischen zwei S-Bahn-Wagen setzte. Ein weiterer Reisender beobachtete den Vorfall und alarmierte die Bundespolizei am Karlsruher Hauptbahnhof.

Nach Eintreffen des Zuges nahmen die Beamten den 33-Jährigen vorläufig fest und brachten ihn zur Wache am Hauptbahnhof.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest habe einen Wert von 1,64 Promille ergeben. Zudem soll der Mann Betäubungsmittel bei sich gehabt haben.

Den 33-Jährigen erwarten nun Strafverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und des unerlaubten Betäubungsmittelbesitzes.

Bundespolizei: S-Bahn-Surfen bedeutet Lebensgefahr

Die Bundespolizei warnt immer wieder vor dem Phänomen des so genannten „S-Bahn-Surfens“. Nicht selten kommt es hierbei zu schweren oder gar tödlichen Unfällen. Züge sind aufgrund ihrer Beschaffenheit weder dafür geeignet noch dazu bestimmt, dass sich Personen während der Fahrt an deren Außenwänden festhalten, so die Polizei.

Aufgrund hoher Geschwindigkeiten könne ein Festhalten unmöglich werden. Hierbei komme es nicht selten vor, dass Personen unter den Zug geraten oder mit Hindernissen wie entgegenkommenden Zügen oder Oberleitungen kollidieren.