Der Saharastaub kehrt zurück nach Baden-Württemberg und wird wohl auch wieder auf den Autos und Fensterscheiben seine Spuren hinterlassen. Was ist eigentlich Saharastaub und wann macht es Sinn, zu putzen?

Die warmen Luftmassen aus Südwesteuropa verwandelten die vergangenen Tage in ein Sommerwochenende in Baden-Württemberg. Sie haben aber auch eine Portion Wüstensand im Gepäck.

„Aktuell ist nicht mit Blutregen zu rechnen, weil wir bis Mittwoch keinen Niederschlag erwarten. Es wird daher vorerst keine Ablagerung von Staub am Boden geben“, sagt ein Experte des Deutschen Wetterdiensts (DWD) gegenüber den BNN.

Vorerst – denn ab Mitte der Woche wendet sich das Blatt.

Saharastaub ab Donnerstag in ganz Baden-Württemberg

„Aber wir verzeichnen eine hohe Konzentration an Saharastaub in der Atmosphäre. Und ab Mittwoch kommt es zu Schauer und Gewitter im Schwarzwald“, erklärt der Experte. Das heißt: Saharastaub ab Mittwoch im Schwarzwald. „Und ab Donnerstag rechnen wir mit Saharastaub-Ablagerungen in ganz Baden-Württemberg.“

Was ist Saharastaub? Der Saharastaub kommt, wie der Name schon verrät, aus der Sahara. Es ist feiner Wüstensand, der in der Sahara aufgewirbelt wird und in die Atmosphäre gelangt. Hauptsächlich stammt der Staub nach DWD-Angaben aus einem Gebiet südlich des Atlasgebirges sowie südwestlich davon. Der Saharastaub ist kein seltenes Phänomen im Südwesten.

Spektakuläre Sonnenuntergänge in Baden erwartet

Doch es gibt auch gute Nachrichten: „In den kommenden Tagen wird es Sonnenuntergänge in starken Farben wie pink, orange und rot geben“, sagt der DWD-Experte.

Fensterputzen, Auto waschen: Wann nimmt der Saharastaub in Baden wieder ab?

Ab Mitte der Woche setzt sich vieles auf Fernstern, Oberflächen im Freien und dem Auto ab. Wer sich Mehrarbeit sparen will, sollte mit den Putzarbeiten noch warten.

Ab Freitag und spätestens bis Sonntag rechnen die DWD-Experten damit, dass sich kein Saharastaub mehr absetzt. Erst dann macht es Sinn, das Auto oder die Fenster zu putzen.

Saharastaub richtig vom Auto entfernen – sonst gibt es Kratzer

Wie bekommt man den Saharastaub am besten vom Auto ab? Manuel Praxl ist Technikexperte beim ADAC Nordbaden. Er empfiehlt nur die Waschanlage. Vermeiden würde er, den Belag in Eigenregie trocken abzureiben. „Das wirkt wie Schmirgelpapier.“

Aber was, wenn die Scheiben bedeckt sind, man spät dran ist und für die Waschanlage keine Zeit hat? Schnelle Abhilfe kann man sich bei belegten Scheiben schaffen – wenn man vorsichtig ist. „Bevor man mit Tüchern rangeht, sollte das Fahrzeug immer feucht sein.“

Scheiben sind nicht ganz so empfindlich wie Lack. Manuel Praxl

ADAC-Technikexperte

Am besten sei, die Waschflüssigkeit vor dem Wischen kurz einwirken zu lassen. So minimiere sich das Risiko, das Glas zu verkratzen. „Scheiben sind nicht ganz so empfindlich wie Lack.“ Abseits der Scheiben würde er aber komplett davon abraten, mit Tüchern selbst Hand anzulegen.

Schnell reagieren, sollte man Praxl zufolge bei Honigtau. Die klebrige Schicht setzt sich auf Autos ab, wenn sie unter Bäumen stehen. „In der Sonne brennt sich das ein. Es ist sehr aggressiv und frisst sich in den Lack“, sagt er. Ist das Auto also damit benetzt, sollten Besitzer schnellstmöglich zu einer Waschanlage fahren.

Ein weiterer Tipp des Experten: Genauso wie bei toten Insekten bildet das Sekret in Verbindung mit Frostschutzmittel einen schmierigen Film auf der Windschutzscheibe. Er empfiehlt spezielles Wischwasser für Frühling und Sommer.

Nervig ist auch der gelbe Pollenteppich, der im Frühjahr den Außenbereich bedeckt. Der setzt sich auch auf dem Auto ab. Im Gegensatz zu Honigtau ist er für den Lack aber unschädlich.

Ist Saharastaub schädlich für die Gesundheit?

Wenn blutrote Regentropfen vom Himmel fallen und sich die Luft gelblich-rot verfärbt, kommt die Frage auf: Ist Saharastaub schädlich für die Gesundheit?

Experte Ali Hoshyaripour forscht am Institut für Meteorologie und Klimaforschung des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT). Er rät, dass man an Tagen mit hoher Staubbelastung auf stark anstrengenden Sport im Freien verzichten sollte.

„Gerade bei älteren Menschen oder Kindern könnte es zu Kreislaufproblemen kommen.“ Grundsätzlich gefährlich sei der „aiolische Staub“ – benannt nach Aiolos, dem griechischen Gott des Windes – nicht. Für die Natur hat der mineralreiche Staub sogar positive Effekte. „Nachgewiesen ist das im Amazonas-Gebiet, wo der Saharastaub wie natürlicher Dünger wirkt.“