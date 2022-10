Eine junge Frau flaniert durch die südliche Waldstraße und hat eine Idee: Sie möchte die Menschen hinter den Schaufenstern sichtbar machen, deren Geschichte erzählen. Als selbständige Medienproduzentin drehte Sandra Beuck knapp 30 sogenannte „Hidden Stories“ (versteckte Geschichten) über die südliche Waldstraße.

„Am Ende des Projektes bin ich selbst eine ,Hidden Story’ geworden“, lacht Beuck. Denn inzwischen hat sie einen Arbeitsplatz in den Galerieräumen von Marvin Meyer, ebenfalls in der Waldstraße. Der Kontakt kam während der Dreharbeiten zustande. „Ich habe so viele spannende und besondere Menschen dadurch kennen gelernt“, beschreibt Beuck.

Aus Furtwangen im Lockdown nach Karlsruhe

In Furtwangen hat sie Online-Medien studiert und ihren Master im Bereich Design Interaktiver Medien absolviert. Das wissenschaftliche Arbeiten begeisterte sie zwar, schloss aber nicht die Lücke zu den Menschen, es fehlte etwas. Als ihr Freund beschloss, in Karlsruhe zu promovieren, gab sie ihren Job an der Hochschule auf und zog mit ihm in die Fächerstadt.

Sie kam während des Lockdowns nach Karlsruhe, daher kannte sie zu Beginn nur den Blick aus dem Fenster und wühlte sich durch diverse Online-Gruppen. Karlsruhe sei schon eine Herausforderung, aber man könne überall coole, kreative Leute treffen. „Die Menschen hier sind ein bisschen wie die Schwarzwälder, grumpy, aber ganz süß. Man muss aktiv auf sie zugehen, dann gehen in Karlsruhe die Türen auf“, meint Beuck.

Karlsruhe sei ein bisschen wie eine Schatzkarte, die sie Stück für Stück entschlüsselt. Ideen für weitere Projekte hat sie jedenfalls genug. Derzeit begleitet Sandra Beuck die Stadtmission im Altenheim. „Da würde ich auch gerne filmen, neulich sprach ich mit einer 95-Jährigen, die so lebenslustig war und so viel erlebt hatte. All diese Geschichten gehen mit der Zeit verloren“, erzählt Beuck.

Filmdokumentation über die Gleichberechtigungsbewegung in Japan

Aktuell arbeitet sie auch an einer Filmdokumentation über die Gleichberechtigungsbewegung in Japan. Dazu reist Sandra Beuck nach Tokio und befragt Schlüsselfiguren. Zusammen mit dem deutsch-japanischen YouTuber „Mr. Nippon“ und einer kleinen Filmproduktion aus dem Schwarzwald möchte sie wichtigen Botschaften mehr Gehör verschaffen. „Alle Beteiligten haben gleich spontan zugesagt, das hat mich riesig gefreut.“

Ihr Motto: Sobald wir etwas tun, dann ändert sich auch was. Sie möchte Menschen inspirieren, indem sie andere Dinge zeigt. „Über Vorwürfe funktioniert das nicht. ,Iss weniger Fleisch’ verwandelt keinen in einen Vegetarier, aber das Aufzeigen leckerer vegetarischer Alternativen führt vielleicht dazu, dass einige es mal ausprobieren.“ Ein Gedanke könne so viel verändern, wenn man ihn zur richtigen Zeit am richtigen Ort ausspreche.

Beucks Projekte sind echte Herzensangelegenheiten, die sie aktuell alle selbst finanziert. Sie arbeitet als Allrounderin für Fotoshootings, macht Videos, Animationen, gestaltet Webseiten und poliert Social-Media-Kanäle auf. Sandra Beuck steckt voller positiver Energie, Emotionen und Inspirationen.

Die Südstadt möchte sie gerne noch erkunden, eine Doku über „Das Fest“ zum Jubiläum müsste auch jemand umsetzen, die Ideen gehen ihr jedenfalls nicht aus. Dafür sorgt auch der rege Austausch. Ihr Arbeitsplatz im Atelier Marvin Meyer soll ein Ort sein, an dem sich kreative Menschen treffen. Nächste Gelegenheit dazu bietet eine Lesung zu Halloween.