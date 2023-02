Ab nächster Woche ist in dem Restaurant im Zoo erst einmal Schluss. Nach einem neuen Pächter war bereits seit Monaten gesucht worden. Nun verzögert sich der Pächterwechsel.

Nach dem kommenden Wochenende schließt das Restaurant Zoo-Terrassen seine Pforten – und wird so schnell auch nicht wieder öffnen. Nach Angaben von Zoo-Sprecherin Maike Franzen gibt es in dem Lokal neben dem Seelöwengehege im Zoo einen Sanierungsstau, der erst einmal behoben werden muss.

„Wann die nächsten Schritte erfolgen, lässt sich zum momentanen Zeitpunkt nicht sagen“, so die Sprecherin weiter. Die Stadt hatte in den vergangenen Wochen nach einem neuen Pächter für das Zoo-Restaurant gesucht. Einige Bewerbungen habe man erhalten. Das Ehepaar Gass verlässt das Restaurant nach Jahrzehnten und geht in den Ruhestand.

Bürgermeister Fluhrer würdigt Ehepaar Gass

Unterdessen sind Gabriele und Hans Gass im Zoo offiziell verabschiedet worden. „Man kann sich nicht vorstellen, dass Sie in Zukunft nicht mehr hier sind. Die Gastronomie haben Sie über so viele Jahre immer mit Herzblut betrieben. Hier wurde die große Bühne in besonderer Tradition bespielt“, würdigte Bürgermeister Daniel Fluhrer (parteilos) das Pächterehepaar. Eine entsprechende Meldung veröffentlichte der Zoo auf seiner Facebookseite.

Lobende Worte gab es auch von Matthias Reinschmidt, der als Zoodirektor seit 2015 in Karlsruhe ist: „Ich möchte einfach Danke sagen für die Zeit, in der sie den Gästen in den Zoo-Terrassen ein echtes Erlebnis geschenkt haben.“ Als Abschiedsgeschenk gab es von ihm einen Majolika-Eisbären.