Chaos im Juni

Schaden durch verklebte Schienen in Karlsruhe bleibt weiter unklar

Im Juni 2021 standen Tram- und Stadtbahnen in Karlsruhe teilweise tagelang still - weil die Schienen mit Vergussmasse verklebt waren. Warum das so war und wie viel das gekostet hat? Da laufen die Nachforschungen. Eine Antwort auf die Fragen gibt es bislang aber immer noch nicht.