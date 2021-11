Busse durften nicht weiterfahren

Hausverbot, Ausfälle, Handy am Steuer: Schwere Vorwürfe zum Schienenersatzverkehr in Karlsruhe

Zahlreiche Bahnlinien in Karlsruhe werden in den Herbstferien durch Busse ersetzt, doch dabei läuft keineswegs alles rund. Nutzer beschweren sich – und es gibt Berichte, die Polizei hätte SEV-Busse aus dem Verkehr gezogen. Was davon wahr ist.