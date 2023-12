Auf der Eisbahn

Schlägerei mit Messer auf der Eiszeit vor dem Karlsruher Schloss

Am Donnerstagabend kam es auf der Eisbahn am Schlossplatz in Karlsruhe zu einer Schlägerei, bei der auch ein Messer im Spiel war. Vier junge Männer zwischen 15 und 22 Jahre waren darin verwickelt.