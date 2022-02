Schlag gegen den Kopf: Jugendlicher greift Polizisten am Karlsruher Hauptbahnhof an

Eine ganz normale Kontrolle ist am Hauptbahnhof eskaliert. Mit der Frage nach dem Ausweis konfrontiert, beleidigte ein 15-Jähriger eine Polizeistreife und wehrte sich danach auch körperlich gegen seine Festnahme.

Ein Jugendlicher hat am Donnerstagabend am Karlsruher Hauptbahnhof randaliert und dabei einen Polizeibeamten verletzt. Wie die Polizei meldete, kontrollierten zwei Beamte den 15-Jährigen routinemäßig gegen 20.30 Uhr am Haupteingang des Bahnhofs.

Sie forderten den Jugendlichen auf, sich auszuweisen, worauf dieser anfing, die Beamten ununterbrochen zu beleidigen. Die Polizisten nahmen ihn mit auf die Wache am Hauptbahnhof, um herauszufinden, mit wem sie es hier zu tun haben. Auf dem Weg dorthin wollte der 15-Jährige mehrmals flüchten.

Jugendlicher schlägt Polizisten

Auf der Dienststelle spuckte er wiederholt gegen eine Glasscheibe, schlug nach einem Beamten und traf diesen am Kopf. Leicht verletzt setzte der Polizist seinen Dienst fort.

Die Ermittlungen ergaben, dass der Jugendliche sich unerlaubt in Deutschland aufhält. Aufgrund verschiedener Straftaten wird der 15-Jährige außerdem von mehreren Staatsanwaltschaften gesucht. Ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen, unter anderem wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und des unerlaubten Aufenthaltes in Deutschland.