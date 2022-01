Schlag ins Gesicht: Mann geht in Karlsruher Straßenbahn auf Frau los

Ein 21-Jähriger hat am Montagnachmittag einer Frau in der Karlsruher Straßenbahn ins Gesicht geschlagen. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall gegen 16.10 Uhr in einer Straßenbahn der Linie 1.

Der junge Mann befand sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand. Bevor er zuschlug, schrie er einen weiteren Fahrgast an und warf dessen Rucksack durch die Bahn. Er nahm dann in einem Vierer-Abteil gegenüber der Frau Platz, wo er nach kurzer Zeit ohne Vorwarnung und ohne erkennbaren Grund zuschlug.

Die unbekannte Frau verließ nach der Attacke die Bahn. Der Bahnführer informierte die Polizei und forderte den Angreifer auf, die Bahn zu verlassen. Polizeibeamte waren rechtzeitig vor Ort und nahmen den 21-Jährigen mit aufs Revier. Die Polizei ist nun auf der Suche nach der angegriffenen Frau und weiteren Zeugen des Vorfalls.

Polizei sucht Zeugen Zeugen können sich beim Polizeirevier Karlsruhe-West unter (07 21) 6 66 36 11 melden.