Ekelig, dreckig, unhygienisch – die WCs am Karlsruher Hauptbahnhof bekommen in einem Ranking für Bahnhofstoiletten in Deutschland schlechte Noten. Wie steht es wirklich um die Sauberkeit des stillen Örtchens?

Geschäftsleute mit Aktenkoffern und Ausflügler, die gerade aus dem Zoo oder vom Shoppen zurückkommen, laufen durch die Eingangshalle des Karlsruher Hauptbahnhofes. Es ist 16 Uhr, es herrscht ein reges Treiben. An der linken Seite weist ein Schild zwischen einem Sandwichladen und einer Spielothek auf die Bahnhofstoilette hin. Wer hier unterwegs ist, kommt oft nicht um den Besuch des stillen Örtchens am Bahnhof herum.

Wem die Blase drückt, der muss am Drehkreuz zu den Toiletten zunächst bezahlen. Einen Euro verlangt der Automat. Zurück bekommt man einen Wertbon für die Shops am Bahnhof, allerdings nur für 50 Cent. Am Eingang steht an diesem Nachmittag eine Reinigungskraft. Sie grüßt freundlich, bevor die Menschen in die Kabinen verschwinden.

Die Toiletten sind sauber, die Brille wird automatisch nach jedem Klobesucher gereinigt. Die Spülung funktioniert per Bewegungsmelder, Seife und Desinfektionsmittel gibt es im Waschbereich. Laut Webseite des Toiletten-Betreibers „Tank & Rast Gruppe“ sind an den insgesamt 550 Standorten in Deutschland 90 Prozent der Besucher mindestens „eher zufrieden“ mit der Sauberkeit. Insbesondere, dass vieles berührungslos funktioniere, trage zur „größtmöglichen Hygiene“ bei, so ein Sprecher.