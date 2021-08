Völlig überrascht steht Susanne Metzger am Montag vor dem Durlach Center. Sie hat ihren Geldbeutel in der Hand und schaut verdutzt auf den Eingang. Metzger wollte in den Getränkemarkt von Real – der allerdings seit dem 21. August geschlossen ist. „Ich bin total erstaunt“, sagt die Karlsruherin. „Ich habe in der Zeitung gelesen, dass der Real zumacht. Aber das ging jetzt doch ratzfatz.“

Ähnlich verwundert blickt ein Ehepaar aus Stutensee in Richtung des ehemaligen Real-Markts. Wo vergangene Woche noch der Eingang war, verdecken nun lange graue Trennwände die Sicht auf die Verkaufsfläche. „Jetzt sind wir extra den weiten Weg hierher gekommen“, sagt die ältere Frau. „Wir wollten Fleisch kaufen. Die hatten so eine schöne Theke“, bedauert sie. Der Real im Karlsruher Osten war bisher der Stamm-Supermarkt des Ehepaars.