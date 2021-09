Gefährliche Schlitze im Karlsruher Straßenboden? VBK reagieren auf Kritik

Gleich zwei Karlsruher haben in den vergangenen Wochen unabhängig voneinander gefährliche Stellen zwischen oder neben Bahnschienen im Karlsruher Stadtgebiet entdeckt. Sie haben sich an die BNN sowie die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) gewandt – und letztere konnten an manchen Stellen bereits nachbessern.

In der Oststadt hatte Patrick Klohr an der Ecke Karl-Wilhelm-Straße/Hölderlinstraße einen breiten Schlitz neben den Schienen entdeckt, über die beispielsweise die S2 oder die Trams der Linien 4, 5 und 6 fahren.

Ein Foto, das Klohr gemacht hat, zeigt eine tiefe Furche mitten in der stark befahrenen Straße. „Die Folgen sind Verkehrsgefährdung für Fahrräder und Sachbeschädigung an Kraftwagen“, kritisierte der Karlsruher.