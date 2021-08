Light Festival lädt zum Bummeln ein

Schlosslichtspiele und Light Festival: Die Stadt Karlsruhe erstrahlt wieder

Die Schlosslichtspiele sind zurück – und sie haben in diesem Jahr erstmals viele kleine Schwestern und Brüder. An zehn weiteren Orten in der Stadt werden in den nächsten Wochen nämlich Plätze und Gebäude illuminiert.