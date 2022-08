Sechs neue Produktionen sind unter dem Motto „Music4Life“ im Programm, zudem gibt es beliebte Beiträge der Vorjahre zu sehen. Anders als 2021, als wegen Corona kein langes Verweilen am Schloss angesagt war, werden die Shows die gesamten Schlosslichtspiele über nicht mehrfach am Abend wiederholt, sondern jeweils nur einmal gezeigt. Am Eröffnungsabend am 18. August geht es los mit „Synthetic Sonnets“ aus dem Jahr 2021, dann folgen die neuen Produktionen „Ode“, „Resilience“, „Reframing the Structures“, „Wir Menschen sind Fische im Exil“, „Generations“ und „Plethora“. Ab 22.30 Uhr gibt es ein Wiedersehen mit „Hands on“, „The Object of the Mind“ und „Oneironaut“. Den Abschluss bildet dann um 23.10 Uhr der Beitrag „300 Fragments“ aus dem Jahr 2015.